НБУ заподозрил банк Тигипко в незаконном обналичивании 4 миллиардов

Средства обналичены при участи 23 юридических лиц.

Национальный банк Украины объяснил применение к «Таскомбанку» штрафа на 6,08 млн грн и отстранение от должности ряда его топ-менеджеров в марте текущего года проведением через финучреждение обналичивания средств в размере около 3,9 млрд грн.

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор получил официальное сообщение об обжаловании своих решений в судебном порядке, поэтому в соответствии с Директивами Евросоюза о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег обнародует основания для принятия этих мер воздействия.

Отмечается, что регулятор установил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юридическими лицами-клиентами банка наличности со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд грн на закупку вторичного сырья, при этом банк установил значительно меньше тарифы, чем предусмотрено соответствующим тарифным пакетом.

Часть из этих клиентов были зарегистрированы почти одновременно, 20 из них на дату госрегистрации имели незначительный размер уставного капитала, часть имела общих учредителей.

Большинство наличности клиенты банка якобы платили физическим лицам, преимущественно с крымской регистрацией, в том числе некоторые – фигуранты в уголовных процессах.

Эти физлица якобы собрали 612 000 тонн вторсырья, для перевозки которого нужно 284 КамАЗа, однако какие-либо данные об оплате таких перевозок отсутствуют.

Также регулятор сообщил, что банк предоставил недостоверную информацию.

Как отметили в НБУ, банк вносил информацию об указанных операциях в реестр по признакам обязательного мониторинга и направлял в специально уполномоченный орган, однако у банка отсутствовали подозрения относительно отмывания средств, клиентам были установлены льготные тарифы и банк не отказывал в проведении операций.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в марте оштрафовал «Таскомбанк» на 6,08 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, а также принял решение о несоответствии ответственного за финмониторинг лица требованиям законодательства.

«Таскомбанк» (ранее - банк «Бизнес Стандарт», г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года. Владелец банка Сергей Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе пост вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.