Дефицит торговли растет: Украина купила товаров на $7 миллиардов больше, чем продала

В том числе дефицит внешней торговли товарами вырос на 32,2%.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-август 2018 года сведен с дефицитом на уровне 6,814 млрд долл., что на 36,3% больше дефицита за аналогичный период 2017 года в размере 5,0 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за указанный период вырос на 32,2% - до 7,284 млрд долл., профицит внешней торговли услугами сократился на 7,7% - до 470 млн долл.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2017 год сведен с дефицитом 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год.

Национальный банк оценил дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году в 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.