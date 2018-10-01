В ЕС надеются, что Украина сможет получить в этом году первый транш новой финпомощи

В Евросоюзе ожидают, что Украина получит достаточное внешнее финансирование, что в первую очередь зависит от Международного валютного фонда.

В Европейском Союзе выражают надежду, что Украина сможет получить в этом году первый транш новой макрофинансовой помощи от ЕС после подписания меморандума об условиях предоставления средств.

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Об этом в интервью УНИАН сказала заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова.

Она рассказала о главных ожиданиях от Украины до конца текущего года. "Я хотела бы увидеть, как Украина получит достаточное внешнее финансирование, что означает, что миссия МВФ успешно завершит и сможет представить новую программу, которая находится в процессе подготовки, своему Совету директоров для одобрения. Также мы сможем одобрить первый транш (в рамках программы макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 1 млрд евро - УНИАН) и выделить его", - сказала Матернова.

"Во-вторых, я очень надеюсь, что приватизация состоится... и вы сможете успешно осуществлять продажу отдельных предприятий на прозрачных аукционах, поскольку это создаст возможности для поступления инвестиций", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Украина и Евросоюз подписали меморандум о программе макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Украина с 2014 года получала финансирование в рамках программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 млрд евро помощи, второй в 2015 году - 1,8 млрд евро. Суммарно Украина смогла получить только 2,81 млрд евро, поскольку остальные 600 млн евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью украинской власти отменить запрет на экспорт леса-кругляка.