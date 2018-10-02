В канун своего 25-летнего юбилея банк «Пивденный» представляет обновленный логотип и новый корпоративный стиль. Они призваны отразить изменения, происходящие в финансовом учреждении, и разработаны в соответствии с современными тенденциями рынка и амбициозными планами банка.

Процесс обновления корпоративного стиля является логичным продолжением масштабной программы трансформации, которая позволит повысить уровень сервиса, улучшить качество продуктов и процессов, а также укрепить позиции банка в рознице и сегменте МСБ.

Новая стратегия развития нашла отражение как в обновленном дизайне, так и в использовании современных решений для сервиса и продвижении услуг банка. Процесс обновления отделений банка «Пивденный» стартовал в августе 2018 года. Ряд отделений уже обновлены, другие – ожидают своей очереди. В соответствии с планом, реконструкция будет проходить поэтапно и затронет все представительства финансового учреждения.

Новые отделения банка «Пивденный» отличаются не только обновленным дизайном – тут реализованы принципы современный подход к банковскому обслуживанию. Для удобства клиентов созданы отдельные зоны обслуживания физических и юридических лиц, выделена зона самообслуживания, работающая в режиме 24/7.

«За 25 лет успешной работы на рынке банк «Пивденный» всегда достойно принимал вызовы времени, - отмечает Алла Ванецьянц, председатель правления банка «Пивденный». – Мы добились лидерских позиций в корпоративном секторе и теперь активно растем в рознице и МСБ. С начала 2018 года в Банке реализуется комплексная программа изменений, которая обеспечит выполнение поставленных целей. Мы стремимся стать для украинцев самым комфортным отечественным банком».

Банк «Пивденный» – универсальный украинский банк, основанный в 1993 году, с головным офисом в г. Одессе. Банк предлагает широкий спектр услуг для бизнес-клиентов и физических лиц по всей территории Украины через региональную сеть, которая на конец июня 2018 года насчитывала 93 отделения в 19 регионах Украины.