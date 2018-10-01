Госказначейство подсчитало, на сколько опустела казна

Остаток средств на едином счете Госказначейства в сентябре сократился на 21%. По сравнению с показателем на начало года остаток вырос в 4 раза.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2018 года составил 21,388 млрд грн, что на 5,697 млрд грн, или на 21% меньше показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток в 4 раза выше показателя на начало года, однако в 3 раза ниже показателя на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2018 года составил 5,099 млрд грн, что в 2,8 раза ниже показателя на 1 января 2017 года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.