Нацбанк объявил о стабилизации на валютном рынке Украины

Курс гривни остался практически на уровне предыдущего месяца.

Ситуация на валютном рынке Украины в течение сентября в целом стабилизировалась, и по итогам месяца официальный обменный курс гривни к доллару США и евро остался практически на уровне августа.

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Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за сентябрь, опубликованном на сайте регулятора.

По оценкам НБУ, стабилизация стала результатом снижения ажиотажного спроса на валюту как на межбанковском, так и на наличном рынке, где возобновилось преобладание предложения наличной валюты со стороны населения над спросом.

Также сообщается, что для уменьшения интенсивности колебаний курса регулятор сохранял свое присутствие на валютном рынке, проводя покупку и продажу валюты.

При этом, в отличие от августа, в сентябре Нацбанк купил больше валюты, чем продал, на сумму около 53 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины за август девальвировала к доллару США на 5,7% по официальному обменному курсу.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины, по данным дилеров коммерческих банков, составляют 28,18/28,21 гривни/доллар.