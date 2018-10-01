Мошенники присвоили офис "Платинум Банка" в Одессе

Фонд гарантирования заявил о незаконном завладении недвижимостью ликвидируемого "Платинум Банка" в Одессе стоимостью 144 миллионов гривень.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил о незаконном переоформлении права собственности на один из наиболее ликвидных активов ликвидируемого "Платинум Банка" - нежилую недвижимости площадью свыше 11 тысяч квадратных метров в центре Одессы оценочной стоимостью 144 миллиона гривень.

Читайте такжеФонд гарантирования выявил выведение 300 миллионов из обанкротившегося банка

Как сообщила пресс-служба Фонда, из Реестра прав на недвижимое имущество изъята запись о праве собственности на объект, а имущество перерегистрировано на гражданина Садигова Фамил Тофик Оглы, который в свою очередь передал права на имущество компании "Садиг Тофик", созданной за день до проведенных манипуляций.

По информации Фонда, руководителем этой компании является Марабян Давид Леванович, при этом лицо с таким же именем внесено в базу данных сайта "Миротворец" как боевик незаконных вооруженных формирований с позывным "Армян".

Фонд подчеркивает, что проведенная сделка стала не первой попыткой мошенников завладеть активом. В мае этого года была попытка переоформить имущество на гражданина Гольца Семена Андреевича, а в конце 2017 года неустановленные лица на основании несуществующего решения суда наложили запрет на отчуждение имущества, чтобы помешать Фонду выставить объект на торги.

Ссылаясь на предварительную информацию, Фонд сообщил, что за попытками лишить банк права собственности на имущество стоят приближенные к бывшим акционерам банка лица.

Также сообщается, что Фонд готовит жалобу в Министерство юстиции с требованием в оперативном порядке отменить незаконно совершенные регистрационные действия и восстановить право собственности на имущество "Платинум Банка".

Как сообщал УНИАН, "Платинум банк" (ранее "Международный ипотечный банк") работал на рынке Украины с 2005 года. Национальный банк признал "Платинум Банк" неплатежеспособным в январе 2017 года. Владельцами существенного участия "Платинум Банка" регулятор признал Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова до перехода на работу в центробанк исполняла обязанности главы правления "Платинум Банка". По данным СМИ, финансовые проблемы в банке были еще с середины 2016 года.