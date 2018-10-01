В НБУ потребовали от Сбербанка объяснений о выводе из банка $15 миллионов в 2014 году

Журналисту раскрывшему схему вывода из банка 15 миллионов долларов угрожали убийством.

Национальный банк Украины запросил в СБУ и Национальной полиции информацию об открытых уголовных производствах касательно главы правления Сбербанка России Ирины Князевой, а также потребовал объяснений от руководства Сбербанка. В банке рассматривают возможность увольнения Князевой из-за отсутствия должной деловой репутации.

Об этом говорится в ответе замглавы НБУ Катерины Рожковой в ответ на депутатское обращение лидера Нацкорпуса Андреем Билецким, опубликованным журналистом-расследователем Антоном Гриневым.

В частности, утверждает Рожкова, Нацбанк обратился в СБУ и Шевченковское управление Нацполиции с просьбой проинформировать Национальный банк Украины про ход досудебного расследования в отношении Ирины Князевой и её заместителя Сергея Адаменко. Кроме того, соответствующих письменных объяснений потребовали и от самого руководства Сбербанка России.

Напомним, ранее в Верховной Раде потребовали от СБУ и Нацполиции расследовать деятельность главы Сбербанка России.

На Князеву было открыто уголовное производство за злоупотребление служебными полномочиями.

Ранее журналисты раскрыли схему вывода из Сбербанка 15 миллионов долларов в 2014 году.

Журналисту раскрывшему схему вывода из банка 15 миллионов долларов угрожали убийством.