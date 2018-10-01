Проект бюджета-2019 в первом чтении Рада рассмотрит 18 или 19 октября

Сегодня – последний день внесения предложений к законопроекту.

Верховная Рада Украины рассмотрит проект Государственного бюджета на 2019 год 18 или 19 октября.

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Об этом на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента сообщил глава парламентского комитета по вопросам бюджета Андрей Павелко.

"Ориентировочно, 18 или 19 октября должно состояться рассмотрение такого законопроекта в первом чтении", - сказал он.

Павелко напомнил депутатам, что сегодня – последний день внесения предложений к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год.

Проект основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4% и предусматривает доходы на уровне 1,008 триллиона гривень, расходы – 1,094 триллиона гривень, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 миллиарда гривень или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 триллиона гривень.