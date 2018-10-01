Во вторник в Украине подешевеет доллар, но подорожает евро

Официальный курс НБУ на 2 октября: 100 USD – 2821,2677 гривни; 100 EUR – 3274,3633 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2821,2677 (1 октября – 2826,9931)

100 EUR – 3274,3633 (1 октября – 3272,5272)

Читайте такжеВ Украине хотят внедрить системы киберзащиты денежных переводов

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,21/28,24 гривни/доллар.

После укрепления на 3 копейки в первой половине дня, гривня во второй половине дня вернулась к уровню закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,73/32,77 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2142 гривни/доллар.