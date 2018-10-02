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Гройсман анонсировал "системное повышение" пенсий уже с марта 2019 года

00:33, 02 октября 2018
Финансы
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Гройсман прокомментировал проект госбюджета на 2019 год / фото УНИАН

Об этом глава правительства заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, комментируя проект Госбюджета на следующий год.

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«Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще выше. Уже с 1 марта мы проиндексируем пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но тяжелые задачи не выполняются мгновенно», – заявил Гройсман.

По его словам, сейчас перед ним стоит 2 задачи: с одной стороны, не допустить краха экономики Украины из-за невыполнения обязательств перед международными партнерами, с другой – защитить людей. Он отметил, что для этого разрабатывается система субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий населения.

«В 2017 году начали процесс изменения минимальной зарплаты. Этим мы подталкиваем рост, в частности, средней зарплаты. Сегодня работодатели, испытывая дефицит кадров, уже идут на ее повышение. Это означает, что в декабре мы сможем иметь среднюю зарплату не менее 10 тыс. грн», – добавил премьер.

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Теги: #пенсии#Владимир Гройсман