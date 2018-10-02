Гройсман анонсировал "системное повышение" пенсий уже с марта 2019 года

По его словам, сейчас перед ним стоит 2 задачи: с одной стороны, не допустить краха экономики Украины из-за невыполнения обязательств перед международными партнерами, с другой – защитить людей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал «системное повышение» пенсий уже с 1 марта 2019 года.

Об этом глава правительства заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, комментируя проект Госбюджета на следующий год.

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«Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще выше. Уже с 1 марта мы проиндексируем пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но тяжелые задачи не выполняются мгновенно», – заявил Гройсман.

По его словам, сейчас перед ним стоит 2 задачи: с одной стороны, не допустить краха экономики Украины из-за невыполнения обязательств перед международными партнерами, с другой – защитить людей. Он отметил, что для этого разрабатывается система субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий населения.

«В 2017 году начали процесс изменения минимальной зарплаты. Этим мы подталкиваем рост, в частности, средней зарплаты. Сегодня работодатели, испытывая дефицит кадров, уже идут на ее повышение. Это означает, что в декабре мы сможем иметь среднюю зарплату не менее 10 тыс. грн», – добавил премьер.

Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще выше. Уже с 1 марта мы проіндексуємо пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но тяжелые задачи не выполняются мгновенно. #УрядГройсманаpic.twitter.com/Itagks6foP — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 1 октября 2018 г.

У меня есть 2 задачи: с одной стороны не допустить краха экономики Украины из-за невыполнения обязательств перед международными партнерами, с другой - защитить людей. Для этого мы разрабатываем систему субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий. pic.twitter.com/eHe9VElFrn — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 1 октября 2018 г.