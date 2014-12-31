Der Spiegel: Самый сложный год со времен Второй мировой войны

Об этом сообщается в статье «Самый сложный год со времен Второй мировой войны», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Украинские банки теряют больше всего из-за военно-политического конфликта в стране. Они страдают от значительного оттока капитала. В этом году банки потеряли 29 процентов своих вкладов, заявила во вторник глава Центрального банка Валерия Гонтарева. По ее оценкам, банковская система Украины в настоящее время недееспособна.

За год объемы производства должны были сократиться на 7,5 процентов, продолжила глава центрального банка, таким образом подтвердив предыдущие заявления. Уровень инфляции в конце ноября составил 21 процент. «Такого трудного года наша страна не переживала, по крайней мере, со времен Второй мировой войны», сказала Гонтарева.

Украинская экономика чрезвычайно страдает от конфликта на востоке страны, где с весны идут ожесточенные бои между правительственными силами и пророссийскими боевиками. Валютные резервы страны сократились больше, чем наполовину, и впервые за пять лет составляют менее десяти миллиардов долларов (8,2 млрд евро). Причина: попытка поддержать украинскую валюту. С начала года гривня потеряла большую часть своей стоимости. Во вторник утром, за доллар нужно было заплатить 15,82 гривен, - в начале года - всего 8,24 гривен.

Чтобы стабилизировать государственный бюджет, парламент в Киеве в понедельник принял пакет мер жесткой экономии, который предусматривает, в частности, высокие тарифы на импорт, сокращение расходов на социальные нужды и упрощение налогообложения юридических лиц. Расходы на армию значительно возрастут. Целью бюджета, ориентированного на экономию, является также выплата последующих траншей от Международного валютного фонда (МВФ). Визит экспертов МВФ ожидается 8 января в Киеве.

В следующем году глава центрального банка Гонтарева ожидает ослабления напряжения. «Я думаю, то, что мы пережили в этом году, никогда не случится снова», - сказала она. «Без сомнения, мы с оптимизмом смотрим в 2015 год». Инфляция должна немного замедлиться, и, по оценкам Гонтаревой, составит примерно 17-18 процентов. Еще в ноябре, глава Центрального банка заявила, что в следующем году ожидает сокращения валового внутреннего продукта (ВВП) на 4,3 процента.