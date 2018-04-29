Экономика военного года: время оттолкнуться от дна

В 2014 году главные политические решения - ассоциация с ЕС, отмена внеблокового статуса – сопровождались важными экономическими событиями. Украина возобновила сотрудничество с Международным валютным фондом, ставшим ключевым кредитором страны, и ввела гибкий курс гривни, что в значительной мере способствовало 100% девальвации денежной единицы и сделало всех украинцев, как минимум, вдвое беднее. Страна начала реформы в наиболее проблемном энергетическом секторе, приступив к повышению тарифов до рыночно обоснованного уровня, и «открыла» реверсный поток газа из ЕС в Украину, что сэкономило госбюджету сотни миллионов долларов на разнице в цене между дорогим российским газом и относительно дешевым европейским.

Украина активизировала взаимную торговлю с Евросоюзом. На фоне потери российского рынка, который с начала года ввел запрет на широкий ассортимент украинского экспорта, отечественные товаропроизводители были вынуждены мгновенно переориентироваться на рынок ЕС, который открылся для нас в «одностороннем» порядке в апреле. В результате рост экспорта в Евросоюз по итогам года составил 12%, а падение поставок в Россию – 32%. И все это случилось в условиях непризнанной миром аннексии Россией Крыма и развязанной ею же войны на востоке Украины.

Произошедшее, бесспорно, станет определяющим фактором экономических тенденций в 2015 году.

МВФ - фундамент реформ

Радикальная смена власти в Украине, что стало результатом акций гражданского неповиновения и кровавых событий на Майдане Независимости, ознаменовалась формированием коалиции в Верховной Раде и созданием нового правительства во главе с Арсением Яценюком.

Одним из первых решений Кабмина стало приглашение в Украину миссии Международного валютного фонда для разработки программы реформ. Экспертам Фонда и украинским министрам потребовался месяц, чтобы составить план структурных изменений в стране и оценить объем кредитования экономики. В конце апреля Совет директоров Фонда утвердил программу и объем кредитования в 17 млрд долл., сразу выделив нашей стране 3,2 млрд долл. Еще 1,4 млрд долл. пришли в Украину в сентябре.

Вслед за Фондом расширенные программы сотрудничества предложили другие кредиторы – Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестбанк, а также правительства США и стран Европейского Союза. По итогам года Украина суммарно получила от внешних кредиторов порядка 9 млрд долл.

В 2015 году Украина продолжит работу с международными финансовыми организациями как с основными источниками внешних заимствований, и рассчитывает, что это приведет к стабилизации системы государственных финансов и платежного баланса, а также укрепит позиции девальвировавшей национальной валюты. Кроме того, рекомендации МВФ лягут в основу изменений в госбюджет на 2015 год, которые правительство планирует подать в парламент не позже 15 февраля.

Всего в наступающем году Украина планирует получить от внешних кредиторов порядка 15 млрд долл.

ЕС открыл двери аграриям

Украина в 2014 году подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, заплатив за курс в Европу жизнями тысяч своих граждан на Майдане и Донбассе. Документ позволил Киеву не только определить внешнеполитический вектор, но и принять ряд экономических решений, в частности, по формированию зоны свободной торговли с ЕС. В конце апреля Брюссель в одностороннем порядке и сроком до 1 ноября снял все таможенные ограничения для украинского экспорта и расширил перечень товарных квот для украинских товаропроизводителей, в особенности аграриев. Действие односторонних преференций затем было продолжено – вплоть до 1 января 2016 года, когда зона свободной торговли, как ожидают в украинском правительстве, заработает в полном объеме.

В первую очередь, от снятия торговых барьеров выиграли производители профильной для Украины продукции – аграрии. Этому поспособствовали рекордный урожай, собранный в уходящем году, – свыше 63 млн тонн, а также существующие мощности животноводческих предприятий, в первую очередь, «птичников». Экспорт мяса птицы наряду с подсолнечником и зерном стал едва ли не главным локомотивом роста общего экспорта Украины в ЕС. По итогам года «прибавка» составила 12%, что в значительной степени компенсировало потерю российского рынка, закрытого для украинского экспорта с весны 2014 года, преимущественно по политическим мотивам.

В правительстве рассчитывают, что в 2015 году украинские экспортеры, не только аграрии, закрепятся на европейском рынке и увеличат свое присутствие на нем, расширив ассортимент товаров за счет машиностроения, металлургии и перерабатывающей промышленности.

«Газпром» повели в суд

В 2014 году Украина сполна испытала на себе гнев Кремля и его филиала - газового монополиста «Газпрома». Пользуясь отсутствием договоренностей между Киевом и Москвой о поставках газа, «Газпром» весной в одностороннем порядке установил рекордную цену на «голубое топливо» для Украины в 485 долл. за тыс. кубометров, а затем – летом - и вовсе закрыл газовый вентиль.

Украина подала иск в арбитраж Стокгольма с требованием признать действия российского монополиста противозаконными, установить в судебном порядке стоимость топлива и механизм его поставки, а также пересмотреть условия транзита российского газа по украинской территории. Одновременно Киев провел переговоры с европейскими компаниями об открытии реверсных маршрутов. В результате, порядка 60% газа, ранее поступавшего из России, теперь «течет» в Украину по европейским магистралям. Причем европейский газ оказался дешевле российского. Общая экономия по платежам за реверсное топливо с апреля по октябрь составила 500 млн долл.

Совсем отказаться от российского топлива не получилось. В октябре, при активном содействии Еврокомиссии, Киев и Москва подписали временное соглашение о поставках газа сроком до 1 апреля 2015 года в нужных Киеву объемах (порядка 4 млрд кубометров) по цене 378 долл. до конца 2014 года и 365 долл, - на первый квартал 2015 года.

В 2015 году Украина рассчитывает на судебные решения из Стокгольма и планирует существенно сократить объем российского импорта. А пока в стране введен режим жесткой экономии топлива с четкими лимитами потребления.

Но ситуация в энергосекторе усугубляется непростым положением дел в угольной отрасли. В результате боевых действий в Донбассе, Украина потеряла контроль над шахтами, традиционно снабжавшими углем украинские ТЭС. Часть шахт сейчас контролируется боевиками, часть – полностью разбомблены, и не подлежат восстановлению. Доступа к угольным складам у Киева практически нет, хотя, по подсчетам Минэнергоугля, топлива на неподконтрольной Украине территории скопилось порядка 3 млн тонн. Это - более половины объема, необходимого Украине для прохождения отопительного сезона. Заменить донецкий уголь может организованный правительством в конце года импорт – из России, ЮАР и других стран. Также на максимальный режим работы выведены атомные электростанции, доля которых в энергобалансе страны превысила 60%. Для диверсификации поставок топлива на АЭС 30 декабря в Брюсселе был подписан контракт с американо-японской компанией Westinghouse об увеличении поставок.

Война ввела налог на армию

Весна 2014 года принесла глобальные потери для страны. В марте мы лишились Крыма, который Кремль включил в состав Российской Федерации, а в апреле «под присмотром» Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях начали создаваться так называемые «народные республики», управляемые вооруженными боевиками, подконтрольными все той же РФ.

С апреля Украина ведет спецоперацию по уничтожению бандформирований и освобождению территорий Донбасса. И если аннексия Крыма обошлась Украине, по подсчету чиновников, в 68 млрд долл., то потери в Донецкой или Луганской областях уже не поддаются оценке. Ежедневные траты на войну составляют, по словам украинских политиков, порядка 100 млн грн, а общие потери экономики превысили 20% от общего потенциала страны.

Война стала ключевым фактором спада промпроизводства. Только по итогам трех кварталов 2014 года он составил 16,3%, инфляция ускорилась до 21%. Общее экономическое падения по итогам года составит не менее 7%. Кроме того, война потребовала миллиардных расходов на оборону и безопасность. По итогам 2014 года, сумма ассигнований на эти цели выросла вдвое – до порядка 30 млрд грн, по сравнению с аналогичными показателями предыдущих мирных лет.

В 2015 году объем бюджетных расходов вырастет втрое - до 90 млрд грн. Одним из источников средств станет введенный в августе обязательный 1,5% военный сбор со всех налогооблагаемых доходов граждан. Под подсчетам правительства, объем платежей по этому налогу с августа по декабрь составил 2 млрд грн, направленных на ремонт и закупку новой техники, обмундирования для армии.

Тарифы рванули вверх

В 2014 году Кабмин принял непростое решение - привести тарифы на газ для населения и коммунальные услуги к рыночно обоснованным уровням, и разработал графики постепенного повышения – до полной оплаты к 2017 году.

Необходимость такого шага диктовал не столько МВФ, сколько превратившийся в «черную дыру» госхолдинг «Нафтогаз», испытывающий дефицит собственного бюджета в размере более 100 млрд грн в год. Пока эту «дыру» покрывает исключительно госбюджет страны, компенсируя «Нафтогазу» разницу в цене закупки топлива и продажи его предприятиям теплокоммунэнерго.

Однако в условиях войны миллиардные компенсации - непозволительная роскошь, решили в правительстве. Более того, премьер Яценюк допустил, что ждать до 2017 года - непозволительно долго.

В этой связи уже в ближайшее время власти планируют ускорить повышение тарифов до рыночного уровня и ставят целью вывести к 2018-му «Нафтогаз» на безубыточность. При этом систему субсидий для малоимущих обещают сохранить, хотя и признают, что осуществить это будет непросто. Одномоментное повышение тарифов до необходимого уровня сделает малоимущими порядка 20 млн украинцев. За счет каких средств миллионы сограждан получат субсидии, пока непонятно. Между тем, платежки за стандартную двухкомнатную квартиру в Киеве и в регионах уже превысили 1000 грн. И, надо полагать, это - не предел. В 2015 году рост тарифов будет неизбежным.

Гривня свалилась в затяжном пике

Самым болезненным для многих из украинцев итогом 2014 года стала 100% девальвация гривни. В числе причин обесценивания нацвалюты эксперты и власти называют войну, падение промпроизводства, дефицит госфинансов, составивший 12% ВВП, а также объем выплат по внешним обязательствам. В 2014 году Украина перечислила кредиторам 14 млрд долл., сократив собственные валютные резервы до критически низкого уровня в 10 млрд долл.

В 2015 году объем внешних платежей, с учетом платы за энергоресурсы и обслуживания госдолга, будет не меньше. При этом источником пополнения резервов останутся лишь международные кредиторы – прихода иностранных инвесторов и резкого роста экспорта как ключевого фактора, обеспечивающего приток валютной выручки в страну, в правительстве в 2015 году не ожидают.

Однако дефолта Украины власти тоже не прогнозируют. Правительство весьма оптимистично оценивает перспективу получения очередного кредитного транша от МВФ уже в феврале 2015 года, а также финансовой помощи в ходе международной донорской конференции, запланированной на январь-февраль. Как подчеркнул премьер Яценюк, как только в Украину придут деньги кредиторов и у нас вырастут резервы Нацбанка, банки воспрянут и начнут привлекать депозиты, возвращать в оборот накопленные в сейфах доллары, менять их на гривню, и это стабилизирует не только валютный курс, но и вернет доверие граждан к банковской системе.

Украинцы, наученные горьким опытом, больше не возьмут кредит в долларах, что сократит объем использования американской валюты и увеличит ее оборот на межбанке. Гривне это только «на руку», уверяют в правительстве, и прогнозируют на 2015 год среднегодовой официальный курс к доллару не более 17 грн.

Банкам устроили «чистку»

Не менее драматические события происходили и в банковской системе страны. Общий экономический кризис отразился на финучреждениях самым тяжелым образом. Отток депозитов составил едва ли не половину общего банковского капитала, а убытки превысили 22 млрд грн, что немногим отстает от «антирекорда» 2008 года - 31,5 млрд. грн.

Эти факторы наряду с административными мерами Нацбанка, установившими правила поведения на валютном рынке и фактически исключающими какие-либо игры с валютой с целью «заработать», заставили руководство 32 банков признать себя банкротами. Еще 10 банков стоят в очереди «на вылет». Парад банкротств отразился на миллионах обманутых вкладчиков, регулярно оккупирующих улицы возле НБУ и Верховной Рады с требованием вернуть накопленное.

В число пострадавших попал, к слову, и глава правительства. На своей пресс-конференции он сообщил, что потерял в одном из «лопнувших» банков значительную сумму личных накоплений, но в Фонд гарантирования вкладов, обеспечивающий возврат депозитов вкладчикам, пока «принципиально не обращался».

И, надо полагать, не зря. Многие украинцы на собственном опыте узнали, как трудно возвратить утерянные депозиты. Фонд гарантирования сам оперирует заемными средствами. Лишь в конце года – в ночь с 28 на 29 декабря - Верховная Рада, принимая общий пакет правительственных реформ, разрешила увеличить размер Фонда гарантирования на 20 млрд грн, но не живыми деньгами, а облигациями внутреннего госзайма.

Рубль «среагировал» на санкции

Что происходило с мировой экономикой в 2015 году? Свою лепту в общий кризис, и особенно в экономику постсоветских стран, внес российский рубль, признанный к концу 2014 года самой нестабильной валютой мира. В середине декабря котировки «деревянного», упавшего сразу вдвое, наряду с обвалившимися ценами на нефть, были главными новостями ключевых финансовых изданий Запада, усмотревших в падении рубля прикладной смысл введенных с начала года санкций в отношении России.

Причем если заморозка активов российских компаний и публикация весной списка лиц, которым не желателен въезд в США и ЕС, лишь позабавили россиян, то секторальные санкции в энергетике, включающие запрет долгового финансирования российских топливно-энергетических гигантов - «Роснефти», «Транснефти» и «Газпром-нефти» - заставили их задуматься.

А «контрольным выстрелом» стало уже упомянутое стремительное падение цен на нефть, ключевого экспортного товара России. Еще в октябре баррель нефти Brent находился на уровне начала уходящего года и торговался за 115 долл., но к концу декабря упал до 50-55 долл. Обвал рубля прошел с той же скоростью. Российская валюта еще в октябре торговалась по 37 рублей за доллар, а сейчас, с учетом межбанка и «черного рынка», - выше 60-80 рублей за доллар не поднимается. Да и эта «стабильность» тоже мнимая: психологические отметки в 90 рублей за доллар и более 100 рублей за евро российская валюта уже преодолевала в пиковые моменты торгов.

Падение рубля отразилось и на Украине. Дешевая российская нацвалюта делает незначительный украинский экспорт в РФ все менее конкурентоспособным. А значит, доходы украинских экспортеров на российском рынке сокращаются.

Украина–2015: оттолкнуться и подняться

В 2015 год Украина, несмотря ни на что, входит с надеждой на стабилизацию и постепенный выход из политического и экономического кризисов. Избранный стратегический курс потребует жестких перемен – в структуре экономики и промышленности, в отношениях между государством и бизнесом, в понимании необходимости платить по счетам и не пытаться уйти от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет.

Украине нужны реформы. Их основные положения были приняты парламентом в ночь на 29 декабря – вместе с проектом госбюджета на 2015 год. Идеи, представленные правительством и проголосованные парламентом, во многом неидеальны. Но мы должны измениться – через боль и ошибки, в ответ на запросы новых рынков сбыта.

Мы должны что-то делать, и тогда финансовая помощь международных партнеров, пусть и в виде кредитов, станет для нас финансовой опорой для последующих достижений, а не исключительным источником выплаты и без того урезанных пенсий.

Впереди нас ждет углубление девальвации гривни, дальнейшее падение ВВП, по подсчетам экспертов на 4-5%, высокая инфляция - 17-18%. Всему этому есть как объективные, так и субъективные причины, которые мы вправе разрешить и исключить.

Год 2014 принес украинцам много разочарований, горя, поставил перед множеством вызовов. Мы в состоянии войны, мы потеряли пятую часть промышленности, мы закупаем, по сути, все необходимые энергоресурсы, включая электроэнергию. Но мы живем в своей стране. И будущее у нее не так уж бесперспективно. И то, что мы переживаем сейчас – плата, чтобы у нас было завтра. А значит, пора встать и ступенька за ступенькой начать подниматься по лестнице.

Олеся Сафронова (УНИАН)