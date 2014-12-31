Международные резервы России за неделю сократились еще на $10 млрд
Исторического максимума резервы достигли в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов. В период кризиса резервы снижались до 376 миллиардов долларов (в середине марта 2009 года).
Международные резервы РФ по состоянию на 26 декабря составили 388,5 миллиарда долларов против 398,9 миллиарда долларов на 19 декабря, сообщил в среду Банк России, передает РИА Новости.
Таким образом, резервы за неделю снизились на 10,4 миллиарда долларов, или на 2,6%.
По итогам 2013 года международные резервы РФ сократились на 5% — до 510 миллиардов долларов. Исторического максимума резервы достигли в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. В период кризиса резервы снижались до 376 миллиардов долларов (в середине марта 2009 года).
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Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.