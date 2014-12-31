Международные резервы России за неделю сократились еще на $10 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 26 декабря составили 388,5 миллиарда долларов против 398,9 миллиарда долларов на 19 декабря, сообщил в среду Банк России, передает РИА Новости.

Таким образом, резервы за неделю снизились на 10,4 миллиарда долларов, или на 2,6%.

По итогам 2013 года международные резервы РФ сократились на 5% — до 510 миллиардов долларов. Исторического максимума резервы достигли в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. В период кризиса резервы снижались до 376 миллиардов долларов (в середине марта 2009 года).

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Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.