Украина в следующем году должна погасить $15 миллиардов долгов

Ежегодно страна расходует 5 млрд долл. на обслуживание внешних долгов.

Украина в 2019 году должна погасить 15 млрд долларов по внешним долгам, заявил во время эфира на одном из телеканалов премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Нам только в следующем году нужно вернуть 15 млрд долларов, которые были взяты с 2005 по 2013 год», - сказал он.

Также глава правительства отметил, что в течение ближайших пяти лет страна должна погасить 33 млрд долларов долгов перед внешними кредиторами.

По его словам, ежегодно из госбюджета направляется около 5 млрд долларов на обслуживание долгов.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август 2018 года сократился на 1,9% в долларовом эквиваленте - до 74,85 млрд долл., на 1,2% в гривневом эквиваленте - до 2,117 трлн грн.

Международные резервы Украины на 1 сентября 2018 года составили 17,232 млрд долл., что на 8,4% ниже показателя на начало года.

Национальный банк до конца года ожидает поступления в резервы около 5 млрд долл., включая очередной транш кредита Международного валютного фонда, кредиты Всемирного банка и Европейского Союза, а также средства от размещения евробондов.