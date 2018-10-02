Очередные таможенно-тарифные инициативы ставят под угрозу торговые отношения Украины с ЕС и ВТО

Попытки депутатов создать новые товарные коды могут разрушить Украинскую классификацию товаров внешнеэкономической деятельности.

Соавторы законопроектов №9059 и 9060 перебирают на себя функции Всемирной таможенной организации пытаясь создать новые коды УКТВЭД, что нарушает базовые принципы международных обязательств Украины.

Об этом пишет эксперт Государственной таможенной службы, руководитель проекта «Таможня – «Без купюр» Павел Верещагин.

"Анализировал зарегистрированные в сентябре 2018 г. законопроекты № 9060 и 9059. Поражает инновационный цинизм отдельных народных депутатов, с которым они манипулируют Украинской классификацией товаров. Депутаты фактически пытаются создать новые коды в УКТВЭД для отдельных товаров, игнорируя тот факт, что в других странах мира эти товары классифицируются в других товарных субпозициях", – объясняет Павел Верещагин.

По мнению эксперта, такой «новейший» подход депутатов грубо нарушает логику построения Гармонизированной системы описания и кодирования товаров и Комбинированной номенклатуры Европейского Союза. Что будет иметь негативные последствия для внешней политики Украины и ее имиджа в мире.

"Возникает вопрос, а зачем тогда Украине вообще нужны международные структуры и соглашения – если определенные лица могут руководствоваться исключительно собственными интересами. Имеет место полное игнорирование базовых принципов важнейших международных соглашений, на которых основывается таможенное дело в мире", – уверен Верещагин.

С ним согласен и уполномоченный по вопросам предпринимательства при Государственной фискальной службе Украины Тарас Качка, который принимал участие в переговорах относительно создания зоны свободной торговли с Евросоюзом.

"Новые коды внешней торговли лучше не выдумывать. Потому что когда мы что-то придумываем – и начинают против нас что-то придумывать. Много кодов прописано в нашем Соглашении об ассоциации с Евросоюзом. Соответственно, начинаются разночтения. Например, если кто-то решит изменить код по сырам, то в ЕС могут ответить: да, у вас нулевая пошлина по старому коду, но если код новый – пошлина 20%. Чтобы снять такие риски, чтобы не было попыток манипуляций – таких вещей лучше избегать", – объясняет Качка.

По словам эксперта, односторонние изменения кодов могут создать проблемы для Украины и в рамках Мировой организации торговли.

"Это только на первый взгляд коды – чисто бухгалтерская вещь. На самом деле, это касается наших торговых отношений со всеми странами мира. Наши торговые отношения в рамках Мировой организации торговли – тоже классифицируются в рамках Гармонизированной системы", – напоминает Тарас Качка.

По его информации, все кто занимаются таможенным делом, очень критически отнеслись к инициативе введения депутатами новых кодов внешней торговли.

"Проблема не в товаре, о котором идет речь в законопроекте, а в том, что сам подход неправильный. Это очень опасный прецедент – открытие своеобразного «ящика Пандорры». Можно бороться с курением, но не надо при этом создавать риски для нашей внешней торговли. Это абсолютно неправильный метод", – уверен Качка.

Напомним, зарегистрированные законопроекты № 9059 и 9060 вводят новые коды УКТВЭД – в частности, «табачных изделий для электрического нагрева» и «жидкости для электронных сигарет».