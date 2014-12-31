Порошенко подписал закон о капитализации и реструктуризации банков

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков (№ 1564).

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что закон был возвращен в парламент с подписью от президента 30 декабря.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом внесенный правительством закон о мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков (№ 1564), который предусматривает комплекс мероприятий по улучшению финансовой устойчивости банковской системы Украины.

В первом чтении законопроект был принят 25 декабря. Он входил в пакет подготовленных правительством законодательных актов, необходимых для принятия государственного бюджета на 2015 год.

Законом предусматривается упрощение процедуры докапитализации банков, а также условия участия государства в их капитализации. Закон утверждает полномочия Министерства финансов по управлению банками с государственным капиталом, установление, в случае необходимости, моратория на распределение прибыли банка. Кроме того, документ предлагает уточнить полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц в части передачи переходному банку активов и обязательств нескольких неплатежеспособных банков.

Правительство в рамках госбюджета на 2015 год предлагает парламенту осуществлять правительственные выпуски облигаций внутреннего госзайма в сумме 36,5 млрд грн для докапитализации банков.

Девальвация гривны, аннексия Крыма Россией и военные действия на востоке Украины привели к существенным убыткам банков. По информации Нацбанка Украины, общие потребности в докапитализации 35 крупнейших банков по результатам проведенного стресс-тестирования составляют 66 млрд грн, в том числе государственным банкам понадобится 12,5 млрд грн.

Кроме того, с начала года НБУ признал неплатежеспособными 32 банка, которые выводятся с рынка Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В конце декабря фонд сообщил, что в ближайшее время ждет команды на вывод с рынка в отношении еще около 10 банков. Вместе с тем, НБУ пообещал оказывать поддержку системным банкам, включая возможность их докапитализации из госбюджета.

Кабмин заложил в бюджет прогноз падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы - 527 млрд 194 млн грн и с предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.