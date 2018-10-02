Куда инвестируют деньги в Украине: главные сферы

Интересно, что на 61,1% выросли капитальные инвестиции в почтовую и курьерскую отрасли.

В Украине бизнес чаще всего инвестирует деньги в модернизацию производства и покупку новых объектов. По темпам роста инвестиций первенство занял IT-сектор.

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Об этом говорится в материале Обозреватель. За первые полгода 2018-го IT-сектор получил на 64,9% инвестиций больше, чем за этот же период прошлого года. Интересно, что на 61,1% выросли капитальные инвестиции в почтовую и курьерскую отрасли.

Так, на треть свои инвестиции на этот год увеличила "Укрпочта", правда, общая сумма составит всего 404 млн грн, что в десятки раз меньше инвестиционных программ металлургических гигантов. Больше всего средств "Укрпочта" потратит на строительство и покупку "основных средств работы".

Крупнейшая кондитерская корпорация "Рошен" не публикует информацию о капитальных инвестициях. Однако известно, что помимо социальных проектов (деньги на зоопарк и "Рошен плазу"), корпорация также потратит 1,5 млрд грн на строительство новой бисквитной фабрики в Борисполе.

Группа "Метинвест" потратит более 28 млрд грн в основном на модернизацию своих предприятий. К примеру, для сокращения выбросов на комбинате им. Ильича за $220 млн реконструируют аглофабрику, еще $185 млн потратят на ремонты. А на Северном и Ингулецком горно-обогатительных комбинатах внедряют технологию, которая позволит поднимать руду из карьера по конвейеру без привлечения дополнительной техники. На него также потратят $220 млн.