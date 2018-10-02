Эксперт прогнозирует падение гривни после нового повышения цен на газ

Первый обвал гривни может произойти до католического Рождества.

Эксперт прогнозирует снижение курса гривни после повышения цен на газ в Украине. По словам директора Института трансформации общества, экономиста и политолога Олега Соскина, первый обвал гривни может произойти до католического Рождества.

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«Прогнозирую, что первый обвал гривни может произойти до католического Рождества, то есть до 25 декабря. Если обвала в эти числа получится избежать, то будет еще вторая опасная точка – конец января и февраль месяц, после Крещения», - отмечает Соскин, передает «Главред».

Эксперт отмечает, что в бюджетах на 2018 и 2019 годы значится цифра 30-30,5 гривен за доллар, но правительство моментально проскочит эти показатели. «Ведь оно поднимет цену на газ для населения, никаких кредитов Украина уже не получит, а с 19 октября грядет огромная выплата долгов. В частности, нужно будет погасить "замороженные" реструктуризированные кредиты, точнее "тело" кредитов, которые оставила нам "в подарок" Яресько – это около 15 миллиардов долларов», - добавил Соскин.

Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

В то же время Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 октября повысила минимальные цены на газ для промпотребителей на 9,7% – до 13439 грн за тыс. куб. м.

Кабмин 28 сентября оставил неизменной цену на газ для населения до 18 октября. Переговоры с МВФ продолжаются.