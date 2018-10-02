В Кабмине рассказали, когда средняя зарплата украинцев достигнет 15 тысяч гривень

По словам министра соцполитики, средняя зарплата в Украине в декабре этого года достигнет отметки 10 тыс. грн, в течение трех-четырех лет сможет достичь отметки в 15 тыс. грн.

Кабинет министров Украины ожидает, что до конца этого года средняя заработная плата в стране составит 10 тыс. грн.

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Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«В конце года, в декабре мы ожидаем, что средняя заработная плата в Украине достигнет отметки в 10 тыс. грн», - сказал он.

По его словам, страна в течение трех-четырех лет сможет достичь отметки в 15 тыс. грн средней зарплаты.

«Если мы будем обеспечивать внутри Украины политику поощрения роста заработных плат, мы реально за 3-4 года сможем на тот уровень заработной платы, который публично озвучен, выйти. И это будет конкурентоспособная заработная плата, которая заставит людей задуматься, стоит ли ехать заграницу или остаться в Украине. Это реально», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 грн с 3200 грн. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 грн уже во втором полугодии текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тыс. грн.