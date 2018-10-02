Порошенко платит за рекламу томоса миллионы гривень из собственных средств – СМИ

В пресс-службе АП отметили, что на телевизионную рекламу «Мы Украина» не было потрачено «ни копейки» бюджетных средств.

Президент Украины Петр Порошенко платит за рекламу томоса на ТВ собственные средства, речь идет о миллионах гривень.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на пресс-службу Администрации президента.

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"На трансляцию телевизионной рекламы "Мы Украина" не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Данная рекламная кампания, согласно заключенным договорам с телеканалами, была оплачена из личных средств Петра Порошенко, с которых уплачены все налоги", - говорится в сообщении АП.

В Администрации президента не смогли назвать конкретную сумму расходов, так как рекламная кампания еще не завершилась.

"Поскольку рекламная кампания в поддержку получения Украиной томоса еще продолжается, окончательную сумму назвать не представляется возможным, но она точно будет достигать столько-то-надцать миллионов гривень", - подытожили в АП.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что эта сумма будет отражена в соответствии с законом на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции как "существенное изменение в имущественном состоянии", а также в декларации Порошенко за 2018 год.

"Все расходы, связанные с размещением материала, президент отразит в декларации на 2018 год", - отметили в АП.

В августе сообщалось, что украинские соцсети на правах рекламы предлагают пользователям страницу «Томос-2018», которая пропагандирует предоставление автокефалии Церкви в Украине.

На странице публикуются комментарии Главы УПЦ КП Патриарха Филарета, а также известных в стране людей. В частности, в рекламных роликах Томоса снялись основатель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай, волонтер и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега, ученый Игорь Козловский, народная артистка Украины Руслана Лыжичко.