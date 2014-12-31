Порошенко подписал закон о легализации зарплат

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на страницу документа на сайте Верховной Рады.

Как известно, депутаты проголосовали закон в ночь на понедельник. Он предусматривает радикальное снижение ставки единого социального взноса с нынешнего 41% до 16,4% для тех работодателей, которые согласятся осуществить ряд шагов для вывода зарплат из тени.

Читайте такжеПарламент снизил ставку единого соцвзноса с 41% до 16,4%"Государство сделало невероятный шаг. И мы верим нашему бизнесу, что он сделает шаг навстречу не государству, а людям", - сказал тогда премьер Арсений Яценюк.