Гройсман рассказал о планах Украины и Китая удвоить товарооборот

По словам премьера, отношений двух стран ежегодно углубляются, и сфер взаимного интереса становится больше.

Украина и Китай планируют удвоить товарооборот до 10 миллиардов долларов, а также рассматривают новые возможности сотрудничества в агросфере, энергетике, строительстве, прежде всего инфраструктурных объектов, и в других сферах.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, которые он озвучил в ходе встречи с послом Китая в Украине Ду Веем.

Премьер также отметил, что отношения двух стран ежегодно углубляются и сфер взаимного интереса становится больше.

В ходе встречи Гройсман поблагодарил дипломата за успешное завершение проекта предоставления укомплектованных машин скорой помощи для Украины, а также выразил надежду на успешное проведение международной выставки China International Import Expo 2018, в работе которой примет участие и украинская делегация.

Как сообщал УНИАН, Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Самой большой статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие.

В начале декабря 2017 года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив "Экономический пояс Большого шелкового пути" и "Морской шелковый путь", призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией.

Инициатива Китая "Один пояс - один путь" предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект немыслим без Украины.

Проекты в рамках "Шелкового пути" в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.