Экспорт товаров из Украины вырос до $27 миллиардов

Наибольший удельный вес в украинском экспорте принадлежит продукции АПК и пищевой промышленности.

Экспорт товаров из Украины в январе-июле 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличился на 12,7% - до 26,9 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, украинский экспорт растет уже 19 месяцев подряд.

В министерстве отметили, что экспорт продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности составил 9,8 миллиарда долларов (это на 0,6% меньше по сравнению аналогичным периодом 2017 года), продукции металлургического комплекса – 7,2 миллиарда долларов (рост на 30,1%), а продукции машиностроения – 3,2 миллиарда долларов (рост на 14,9%).

Что касается минеральных продуктов, то сумма их экспорта составила 2,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт продукции химической промышленности вырос на 26,1% – до 1,5 миллиарда долларов, древесины и бумажной массы на 29,5% – до 1,2 миллиарда долларов.

Рост экспорта различных промышленных товаров составил 20,3% (всего на сумму 852,9 миллиона долларов), а продукции легкой промышленности – 18,7% (716,7 миллиона долларов).

Согласно сообщению, наибольший удельный вес в украинском экспорте принадлежит продукции АПК и пищевой промышленности (36,4%), продукции металлургического комплекса (26,8%), машиностроения (11,8%) и минеральным продуктам (9,1%).

"ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины. Экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 18,7% по сравнению с 7 месяцами 2017 года и составил около 11,3 миллиарда долларов. При этом его удельный вес в общем экспорте товаров из Украины по итогам 7 месяцев 2018 года составляет 42,1%. Кроме ЕС, Украина больше продавала своих товаров за первые семь месяцев 2018 года в Россию (8% от общего объема экспорта), Турцию (5,8%), Индию (5,2%), Китай (4,2%), Египет (4,1%)", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, оборот торговли сельскохозяйственной продукцией между Украиной и ЕС в январе-июле текущего года увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 4,6 миллиарда долларов.

В 2017 году Украина поставила в ЕС агропродовольственной продукции на 5,8 миллиарда долларов, превысив рекордные показатели экспорта в этот регион докризисных 2012 и 2013 годов в 5 миллиардов долларов и достигнув самого высокого за время независимости показателя.

Европейский Союз в 2017 году импортировал сельхозпродукции в Украину на 2,27 миллиарда долларов.