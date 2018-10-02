В среду в Украине подорожает доллар, но подешевеет евро
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2827,6259 (2 октября – 2821,2677)
100 EUR – 3263,9286 (2 октября – 3274,3633)
Читайте такжеНацбанк объявил о стабилизации на валютном рынке Украины
Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов остались на уровне середины торгов - 28,27/28,29 гривни/доллар.
Текущие котировки на 5 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,60/32,62 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2723 гривни/доллар.