В среду в Украине подорожает доллар, но подешевеет евро

Официальный курс НБУ на 3 октября: 100 USD – 2827,6259 гривни; 100 EUR – 3263,9286 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2827,6259 (2 октября – 2821,2677)

100 EUR – 3263,9286 (2 октября – 3274,3633)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов остались на уровне середины торгов - 28,27/28,29 гривни/доллар.

Текущие котировки на 5 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,60/32,62 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2723 гривни/доллар.