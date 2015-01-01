Газета «Голос Украины» опубликовала закон о госбюджете на 2015 год

Газета «Голос Украины» опубликовала закон о государственном бюджете Украины на 2015 год.

Закон опубликован в специальном выпуске газеты №254 от 31 декабря.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 31 декабря подписал Закон «О государственном бюджете Украины на 2015 год».

Документ был принят Верховной Радой 29 декабря около 4-х часов утра. За это решение проголосовали 233 народных депутата из 329 зарегистрированных в зале.

Бюджет на 2015 год рассчитан из прогноза падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы - 527,194 млрд грн с предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.