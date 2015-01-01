Литва стала 19-ой страной, которая перешла на евро

Как сказал в видеообращении вице-президент Европейской комиссии, который отвечает за евро и социальный диалог, Валдис Домбровскис, латвиец по национальности, это событие является символическим моментом «не только для Литвы, но и для зоны евро в целом».

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По сообщениям литовских СМИ, в честь перехода страны на евро в Вильнюсе на днях была сложена пирамида из литовских центов высотой 2,87 м, которая весит 831 кг. На ее создание ушло больше миллиона монет на сумму свыше 10 тыс. литовских литов, что равно 2900 евро.

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала первый в истории государственный бюджет, который рассчитан в евро.

Как известно, в 2013 году к зоне евро присоединилась Латвия, а Эстония – в 2011 году.

Литва станет 19-ой страной еврозоны.

Ранее УНИАН сообщал, что Литва обратилась в Совет Европейского Союза с заявлением, что Федеральная таможенная служба России ужесточила контроль грузового и легкового транспорта на российско-литовской границе.