Крупнейший убыток среди работающих в Украине банков получили российские «дочки»

На «Сбербанк» и «ВТБ Банк» пришлось 8,7 млрд грн убытка.

Крупнейший убыток за январь-август 2018 года среди работающих в Украине банков получили дочерние структуры российских государственных банков - «Сбербанк» и «ВТБ Банк», на которые пришлось 8,7 млрд грн убытка.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе «Сбербанк» получил 7,083 млрд грн убытка, «ВТБ Банк» - 1,624 млрд грн убытка.

Согласно приведенным данным, большинство, или 64 из 81 работающего в Украине банка, за 8 месяцев получили прибыль.

Наибольшие показатели прибыли у «ПриватБанка» (9,730 млрд грн), «Райффайзен Банка Аваль» (3,681 млрд грн), «УкрСиббанка» (1,733 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины за январь-август 2018 года получили 13,747 млрд грн прибыли, что в 4 раза выше показателя за аналогичный период 2017 года в размере 3,429 млрд грн.