Сегодня вступила в силу налоговая реформа: главные изменения

Согласно документу, количество налогов сократилось с 22 до девяти. Остались налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, акцизный налог, рентная плата, пошлины, а также местные налоги: налог на имущество и единый налог, передает Новое время.

Предусмотрена специальная система налогообложения НДС предприятий аграрного сектора. Зернотрейдеры не будут иметь права на возмещение НДС. Оно остается только у производителей сельскохозяйственной продукции.

С 15% до 20% повышается ставка налога для пассивных доходов физических лиц: процентов, роялти и инвестиционных доходов. Для дивидендов, выплаченных субъектами предпринимательской деятельности, которые являются плательщиками налога на прибыль, ставка 5%. Для субъектов предпринимательской деятельности, которые не являются плательщиками налога на прибыль, - ставка 20%.

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Что касается налога на объекты жилой недвижимости, то Кабмин установил минимальные пороги налогообложения. Не облагается налогом до 60 кв. м для квартиры и до 120 кв. м для дома. Также не облагается нежилая недвижимость, которая используется в аграрном секторе, промышленности, МАФы и киоски, которые являются субъектами малого бизнеса, а также рынки.

На постоянной основе установлена ставка рентной платы для нефти и конденсата - 45% из залежей до 5 километров, 21% - из залежей свыше 5 км; для природного газа, реализуемого не для нужд населения - 55% из залежей до 5 км, и 28% из залежей свыше 5 км.

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Поэтапно повышаются ставки независимо от глубины добычи в отношении так называемых договоров о совместной деятельности: 1 квартал - 60%, 2 квартал - 65%, начиная с третьего квартала - 70%.

Сохраняется на постоянной основе взимание рентной платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, транзитная транспортировка трубопроводами природного газа и аммиака.

Будут облагаться полученные физическим лицом доходы от институтов совместного инвестирования по ставке 20%. Для юридических лиц доходы от институтов совместного инвестирования включаются в базу налогообложения.

Остается увеличение финансового результата плательщика налога на прибыль на 30% стоимости товаров по отдельным операциям с изъятием нормы об ограничении отнесения на расходы товаров, работ и услуг, приобретенных у субъектов упрощенной системы налогообложения.

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Сохранен льготный режим налогообложения для образования и медицины.

Предусматривается тестовый режим применения электронной системы администрирования НДС с 1 февраля до 1 июля.

Введен налог на роскошные автомобили - как дизельные, так и бензиновые машины с объемом двигателя больше 3 тыс. куб. см, возрастом до 5 лет.

Установлена ставка акцизного налога с розничных продаж пива, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива в размере 5% от объема реализации. Арсений Яценюк подчеркнул, что эти средства будут зачисляться в местные бюджеты.

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Сохранены действующие налоговые льготы для предприятий общественных организаций инвалидов.

Введено и налогообложение оборота лотерей по ставке 10%.

С 1 июля вводится электронный кабинет налогоплательщика. Это должна сделать налоговая администрация, где фактически будет электронное досье каждого налогоплательщика. Со времени введения электронного администрирования НДС в полном объеме прекращается проверка входного НДС.