ГФС и «Филипп Моррис Украина» вышли на завершающую стадию разрешения инвестиционного спора

Информацию подтвердили в ГФС и Совете бизнес-омбудсмена.

Инвестиционный спор между Государственной фискальной службой и компанией «Филип Моррис Украина», являющейся одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, должен быть конструктивно разрешен уже в ближайшее время. Стороны выходят на финишную прямую в достижении компромисса.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов после встречи с представителями компании во главе с генеральным директором «Филип Моррис Украина» Михалисом Александракисом.

«Непростой и долговременный процесс разрешения инвестиционного спора между компанией «Филип Моррис» и государством Украина выходит на конструктивный уровень. Состоялась наработка общей позиции ГФС и «Филипп Моррис» в вопросе урегулирования спора путем заключения мирового соглашения», – заявил Бамбизов.

По его словам, обе стороны согласились, что необходимо находить общий язык быстрее.

«Насколько нам известно, компромиссное решение по этому спору ожидается в ближайшее время», – заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Эту же информацию подтвердила и заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая, которая отметила, что все формальности подготовлены и сейчас ГФС совместно с представителями компании работают над соответствующим проектом.

При этом заместитель бизнес-омбудсмена подчеркнула, что Совет бизнес-омбудсмена с самого начала спора поддерживал позицию компании «Филип Моррис Украина».

«С самого начала спора в 2016 г. мы поддерживали позицию компании. И по нашей статистике, в 90% случаев споров между государством и бизнесом, когда Совет бизнес-омбудсмена становится на сторону компании, позже судебные органы тоже принимают решения в пользу компании», – заявила Короткая.

Это, по мнению заместителя бизнес-омбудсмена, говорит о том, что Государственной фискальной службе стоит улучшать собственные внутренние процедуры досудебного административного обжалования.

«ЧАО «Филип Моррис Украина» продолжает конструктивный диалог с правительством Украины относительно урегулирования вопросов защиты иностранных инвестиций в установленный законодательством и международными договорами Украины способ. О ходе диалога мы проинформировали президента Украины во время его встречи с представителями бизнеса в Соединенных Штатах», – сообщили в пресс-службе ЧАО «Филип Моррис Украина».

Напомним, спор между «Филип Моррис Украина» и Государством фискальной службой касался так называемого «режима таможенной переработки». В 2015-2016 гг. компания завозила в Украину сырье в рамках этого режима и вывозила готовую продукцию за пределы Украины. Позицию «Филип Моррис Украина» поддержало Министерство финансов Украины и департамент организации таможенного контроля ГФС. В то же время подразделение налогового и таможенного аудита ГФС настаивало на невозможности осуществлять переработку товаров на основании договоров, отличных от договоров на переработку. Следует отметить, что Верховной Радой были внесены изменения в Таможенный кодекс Украины, которым прямо устанавливается, что вид внешнеэкономического договора не может быть основанием для запрета предприятиям осуществлять переработку товаров, находящихся под таможенным контролем.

За 2017 г. компания «Филип Моррис Украина» заплатила в сводный бюджет Украины 13,5 млрд грн, в т.ч. 11,8 млрд грн акцизного налога.