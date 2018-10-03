Украина покоряет внешние рынки: эксперты объяснили успех отечественного бизнеса

Украина, к сожалению, не является весомым игроком на международном рынке капитала, констатируют эксперты. Но постепенная ее интеграция в реальный иностранный бизнес приведет к положительному влиянию на экономику страны.

Украинские бизнесмены постепенно начинают экспансию на внешние рынки и создают положительную динамику для развития экономики.

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на конец 2017-го украинские компании влили в акционерный капитал иностранных компаний 6,3 миллиарда долларов. В пиковый 2013-ый их объем составил чуть более 686 миллионов. У компаний, которые инвестируют, эксперты усматривают сходство, говорится в сюжете "5 канала".

Ключевые игроки — вертикально интегрированные холдинги с качественно и прозрачно выстроенной структурой. Для них инвестиции за границу — это ключевое условие сохранения рынков сбыта. И на сегодня такие все чаще появляются в Украине, констатируют эксперты.

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"На самом деле это очень позитивные сигналы. То, что происходит в мире, всегда страны способствуют экспансии собственных компаний на другие рынки. Ведь вместе с этим увеличивается и прибыль, так или иначе — в результате имеем дополнительные поступления, и влияние стран тоже транслируется через их корпорации", — уверяет Сергей Фурса, специалист по ценным бумагам DragonCapital.

Среди тех, кто сумел, чаще всего звучат компании пищепрома, агрохолдинга и предприятия горной металлургии. В списке "Мироновский хлебопродукт" с фабриками в Нидерландах и Словении, заводы T. B. Fruit в Польше, мощности группы "Метинвест" в Италии, Болгарии и США. И пока еще намерения "Нибулона" инвестировать в порты Египта.

"Это один из таких, вы знаете, элементов восприятия страны. И если какая-то компания становится глобальной, товар той компании становится глобальным, то репутация страны воспринимается через призму этого товара", — объясняет эксперт-международник Василий Мирошниченко.

Украина, к сожалению, не является весомым игроком на международном рынке капитала, констатируют эксперты. Но постепенная ее интеграция в реальный иностранный бизнес приведет к положительному влиянию на экономику страны.