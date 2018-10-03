Украина до конца года должна выплатить $610 миллионов долга

В следующем году объем выплат составит 5,8 миллиарда долларов.

Объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу до конца 2018 года – в четвертом квартале - составляет 17,247 миллиарда гривень, или 610 миллионов долларов по текущему курсу Национального банка Украины.

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Как свидетельствует график прогнозных долговых платежей на сайте Министерства финансов по действующим соглашениям на 1 октября, в том числе предстоят платежи по погашению долга на 13,714 миллиарда гривень (485 миллионов долларов) и его обслуживанию на 3,533 миллиарда гривень (125 миллионов долларов).

Согласно приведенным данным, с начала года Украина заплатила внешним кредиторам 74,096 миллиарда гривень, что по текущему курсу НБУ составляет 2,620 миллиарда долларов, и с учетом предстоящих платежей годовой объем выплат составит 3,230 миллиарда долларов.

В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию внешнего госдолга составят 165,395 миллиарда гривень (5,849 миллиарда долларов), в том числе 53,590 миллиарда гривень (1,895 миллиарда долларов) в первом квартале; 47,672 миллиарда гривень (1,686 миллиарда долларов) – во втором; 56,459 миллиарда гривень (1,997 миллиарда долларов) – в третьем; 7,673 миллиарда гривень (271 миллион долларов) – в четвертом.

Объем предстоящих внешних долговых платежей в 2020 году составляет 169,902 миллиарда гривень, или 6,009 миллиарда долларов по текущему курсу НБУ.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август 2018 года сократился на 1,9% в долларовом эквиваленте - до 74,85 миллиарда долларов, на 1,2% в гривневом эквиваленте - до 2,117 триллиона гривень.