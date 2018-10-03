В России решили дедолларизировать экономику

Правительство России не намерено запрещать долларовые расчеты, однако работает над снижением зависимости экономики страны от американской валюты.

Российские Минфин, Минэкономразвития и Банк России подготовили предложения по дедолларизации экономики.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.

"Определенный набор предложений с нашей стороны, от Министерства финансов и Центрального банка, подготовлен. Это стимулирующие меры, которые делают такого рода операции более эффективными, более простыми и удобными для компаний", - сказал он.

По словам российского министра, речь идет о создании "комплекса стимулирующих мер" для того, чтобы пользоваться другими валютами было удобнее. Орешкин напомнил, что такой процесс уже идет с Китаем.

Сегодня пресс-служба российского кабмина сообщила, что правительство России не намерено вводить запрет на долларовые расчеты, однако "прорабатывает пути снижения зависимости экономики страны" от американской валюты.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев также положительно оценил идею дедолларизации, подчеркнув при этом, что о полном запрете на хождение доллара в России речь не идет. Он добавил, что Россия может достичь существенного прогресса в дедолларизации через 1,5-2 года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в России начал падать рубль – доллар достиг пика за 2,5 года. На открытии торгов 10 сентября курс доллара на Московской бирже превысил 70 руб., чего не случалось с 16 марта 2016 года