Украинцы смогут получать вторую пенсию, но за нее придется заплатить

Каждый месяц на начальном этапе украинец должен будет отчислять минимум 2% своих доходов. Избежать выплат не смогут даже те, кто покажет государству нулевой доход.

НКЦБФР подготовила законопроект о запуске принудительной накопительной пенсионной системы. Если депутаты поддержат инициативы чиновников, украинцы, хотят они того или нет, будут получать вторую пенсию. К тому же смогут оформлять ее досрочно, дарить близким и завещать наследникам. Правда, для этого придется распрощаться с 15% своей зарплаты.

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Об этом сообщает UBR.ua.

"Задержки с выплатами пенсий летом нынешнего года наглядно продемонстрировали кризис существующей пенсионной системы. Только в этом году ПФ высосал из бюджета, как в черную дыру, 140 миллиардов гривень. И в будущем, по прогнозам экспертов, она будет только расти, сдерживая развитие экономики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение проблемы давно известно и опробовано – накопительная пенсионная система. В этом случае граждане сами копят себе на будущие выплаты. Причем, собранные таким образом деньги не просто висят на счетах, а работают – их инвестируют. В теории, проценты при этом должны перекрывать девальвацию нацвалюты и даже заработать для человека «неплохую прибавку к пенсии». В плюсе и экономика – накопленные в пенсионном фонде средства пускают на финансирование перспективных национальных проектов.

Впрочем, у системы есть один серьезный недостаток - заплатить за будущие плюшки придется уже сейчас. Каждый месяц на начальном этапе украинец должен будет отчислять 2% своих доходов. При этом если за год среднемесячный оклад увеличится на 5% и более, ставка отчисления вырастет на 1%. И так до тех пор, пока не достигнет граничных 15%. И это не считая отчислений по ЕСВ, которые платятся сейчас на социальную пенсию.

"Избежать выплат не смогут даже те, кто покажет государству нулевой доход", - подчеркивает издание.

Впрочем, это далеко не единственная проблема масштабной пенсионной реформы. Ведь законодатели никак не утрясли вопросы инвестиционных рисков. С одной стороны, участников накопительной системы будет контролировать НКЦБФР, с другой - нет никаких государственных гарантий защиты сбережений.

Примечательно, что помимо сугубо гипотетических проблем существует и ряд вполне реальных. Ключевая заключается в том, что инфраструктура фондового рынка Украины на данный момент совершенно не готова к такой реформе.

Эксперты обращают внимание, что сама идея – это шаг в правильном направлении, подобные системы введены, например, во Франции и Швейцарии. Но у Украины на данный момент нет финансовой подушки, чтобы осуществить успешный переход на новые пенсионные рельсы. В некоторых странах реформа не дала позитивного результата. Даже в соседней России, которая выстраивала подобную систему и накопила за счет мощного потока нефтедолларов резервный фонд, пенсионная реформа провалилась.