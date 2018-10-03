В четверг в Украине подорожают доллары и евро

Официальный курс НБУ на 4 октября: 100 USD – 2832,0055 гривни; 100 EUR – 3270,4000 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2832,0055 (3 октября – 2827,6259)

100 EUR – 3270,4000 (3 октября – 3263,9286)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,23/28,27 гривни/доллар.

Текущие котировки на 2 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,57/32,61 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,3359 гривни/доллар.