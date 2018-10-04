Каждая пятая российская компания оказалась убыточной

Часть российских компаний могла не выйти на самоокупаемость из-за санкций, падения рубля, общего экономического кризиса в стране.

Российская федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала финансовые результаты 2,5 миллиона российских компаний - это вторая волна масштабного раскрытия данных о российском бизнесе, с которых в 2016 году был снят режим налоговой тайны.

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Об этом сообщает РБК.

Почти каждая пятая компания оказалась убыточной (до уплаты налогов), свидетельствуют расчеты издания на основе данных ФНС о доходах и расходах по бухгалтерской отчетности организаций за 2017 год. Отчасти это связано с экономическим спадом, отчасти - с налоговыми махинациями, объясняют эксперты. Четверть компаний и вовсе завершили прошлый год с нулевыми доходами и расходами - в основном те, кто хоть и не закрыты, но уже не нужны собственникам.

"В некоторых случаях это могут быть компании-однодневки или компании, участвующие в налоговых махинациях, но их процент должен быть не очень большой", - говорит управляющий партнер юридической фирмы "Лемчик, Крупский и партнеры" Александр Лемчик. Убыточность - одна из причин для повышенного внимания к компании со стороны налоговой и вызова на специальную комиссию, уточняет он.

Отмечается, что убытки - это необязательно признак махинаций: часть компаний могла не выйти на самоокупаемость из-за санкций, падения курса рубля, общего экономического кризиса в стране. В числе убыточных могут быть юрлица, созданные под строительные проекты, которые впоследствии были заморожены. Убыточными могли стать и дочерние структуры иностранных компаний, выручка которых из-за курсовой разницы и общего спада спроса не покрыла затраты.