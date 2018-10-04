Инфляция в Турции побила 15-летний рекорд

Обвал лиры вызвал в Турции крупнейший за 15 лет всплеск инфляции.

В сентябре потребительские цены в Турции выросли в годовом исчислении на 24,52%.

Читайте такжеИз-за падения курса лиры Турция обязала экспортеров продавать 80% валютной выручки

Об этом сообщает Deutsche Welle.

С начала 2018 года турецкая лира потеряла почти 40% стоимости по отношению к доллару США, что вызвало крупнейший за последние 15 лет стремительный уровень инфляции. Среди причин называют взаимные санкции, введенные США и Турцией во время конфликта вокруг ареста на территории страны американского пастора.

Кроме того, инвесторы критикуют как недостаточную денежно-кредитную политику, проводимую президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В борьбе с обвалом лиры и ростом инфляции Центральный банк Турции в сентябре повысил базовую учетную ставку на 6,25 пункта до 24%.

По словам министра финансов Турции Берата Албайрака, самое худшее уже позади. Он обещал к 2021 году постепенно снизить инфляцию до 6%. На будущей неделе он намерен представить детальные планы достижения этой цели.