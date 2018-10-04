Предпринимателям надо лично встречаться с клиентами, а не только полагаться на соцсети – эксперт

Также Наим Зафар подчеркнул важность внедрения в компаниях культуры инноваций.

Успех бизнеса в ближайшем будущем будет зависеть от коммуникаций с потребителем, причём важны именно личные встречи, а не только общение через соцсети.

Такое мнение высказал в интервью изданию Delo.ua профессор Бизнес-школы Калифорнийского университета в Беркли (США) и соучредитель компании из Силиконовой долины TeleSense Наим Зафар, который приезжал в Киев для участия в Business Wisdom Summit 2018 по приглашению Фонда семьи Загорий.

"Люди не могут сформулировать проблему. Вам важно говорить с потребителем, слушать ответы, разрабатывать решение в сотрудничестве с потребителем. Для налаживания коммуникации можно использовать социальные медиа, проводить опросы. Но я настаиваю на важности встреч лицом к лицу. Я считаю, что когда вы проведёте 50-100 встреч, у вас появится понимание того, что нужно людям", - объяснил он.

Наим Зафар подчеркнул важность внедрения в компаниях культуры инноваций.

"Я думаю, что инновации - это о культуре. Вы должны изменить культуру в компании - это сложно достижимая долгосрочная цель. Когда вы измените культуру компании или страны, то вы приблизитесь к инновациям", - сказал он.

Для построения инновационного бизнеса профессор советует сфокусироваться на построении команды-ядра, состоящей из людей с дополнительными навыками. "Вам нужна команда кофаундеров - два-три человека, не более того, потому что всё стоящее в этом мире было сделано маленькими командами", - считает Зафар.

По мнению профессора, негативное отношение к предпринимателям в Украине станет меняться по мере того, как в стране будет появляться больше историй успеха.

"Вы будете видеть предпринимателей, которые делают что-то значимое, приносят социальные перемены и при этом хорошо зарабатывают. Например, 50 лет назад считалось, что футболистом или спортсменом быть не круто - сейчас это более приемлемое и желанное занятие", - пояснил он.

При этом Зафар подчеркнул, что начинать собственный бизнес можно в любом возрасте: главное – быть готовым жить в постоянной неопределённости, не зная, каким будет завтрашний день или следующий месяц.

Наим Зафар родился в 1957 году. За свою карьеру создал несколько высокотехнологичных компаний и выступил консультантом в десятках инновационных стартапов. Его нынешняя компания TeleSense работает в сфере интернета вещей (IoT – Internet of Things).

Business Wisdom Summit 2018 прошёл в Киеве в конце сентября. Среди его спикеров были, в частности, экс-председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, партнер компании KPMG Рей Шамус, совладелец ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Глеб Загорий, народный депутат Украины Александр Фельдман, основатель группы компаний T.B. Fruit Тарас Барщовский.