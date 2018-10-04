Всемирный банк: без поддержки МВФ рост экономики Украины может упасть ниже 2%

При продолжении реформ и сотрудничества с МВФ рост ВВП Украины в 2019 году может достигнуть 4%.

В случае продолжения реформ в Украине и сотрудничества с Международным валютный фондом рост валового внутреннего продукта в 2019 году может достичь 4%.

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Об этом во время представления экономического прогноза Всемирного банка заявил ведущий экономист и руководитель программ банка по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Хан.

«Если реформы и далее будут внедряться, если будет достигнута договоренность с МВФ, это будет позитивным сигналом для инвесторов. Если это произойдет, то мы думаем, что экономический рост в 2018 году будет на уровне 3,3%, а в 2019-м может быть 3,5%. А после выборной кампании мы думаем, что рост может выйти на 4%», - сказал он.

Среди приоритетных Хан назвал банковскую и земельную (создание рынка земли сельхозназначения) реформы.

Также он отметил, что рост ВВП в 2019 году без поддержки МВФ может сократиться и упасть ниже уровня 2%.

Что касается главных вызовов для украинской экономики, то, по мнению Всемирного банка, это большой внешний долг и необходимость его обслуживать, падение цен на товары, которые идут на экспорт, задержка проведения реформ и ухудшение условий на внешних рынках заимствования для развивающихся стран.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,2% при инфляции 11%.