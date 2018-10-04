Восемь украинских банков нуждаются во вливании денег - НБУ

Эти банки обязаны выполнить программы капитализации до конца текущего года.

Национальный банк Украины по результатам оценки качества активов и стресс-тестирования банков по базовому макроэкономическому сценарию на 2018 год выявил потребность в докапитализации для восьми банков на общую сумму 6,1 миллиарда гривень.

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"По базовому сценарию по итогам стресс-теста в этом году банкам потребуется всего 6 миллиардов гривень докапитализации. По сравнению с 220 миллиардами в 2015 году это очень небольшой показатель и абсолютно подъемный", - заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, представляя результаты оценки устойчивости банковской системы на брифинге.

По информации регулятора, эти банки обязаны выполнить программы капитализации до конца текущего года.

В то же время, в НБУ сообщили, что по неблагоприятному сценарию еще пять банков требуют капитализации, и общая потребность в капитале для 13 банков по этому сценарию составляет 42,1 миллиарда гривень.

Для покрытия потребности в капитале по неблагоприятному сценарию банки должны разработать и выполнить планы реструктуризации до конца 2019 года.

По информации регулятора, оценка качества активов в 2018 году затронула 56 банков, при этом 24 крупнейших банка, на которые совокупно приходится более 90% активов всего банковского сектора, дополнительно проходили этап стресс-тестирования.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в мае текущего года объявил старт стресс-тестирования крупнейших банков, включая "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Альфа-Банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "УкрСиббанк", "Сбербанк России", "Укрсоцбанк", "ОТП банк", банк "Пивденный", "Креди Агриколь Банк", "Проминвестбанк", "Таскомбанк", "Прокредит Банк", "Кредобанк", "ВТБ банк", банк "Кредит Днепр", "Мегабанк", банк "Восток", "А-Банк", "Идея Банк", "Универсал Банк" и "Банк инвестиций и сбережений".