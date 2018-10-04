Нацбанк ожидает достичь договоренностей с МВФ как можно быстрее

Украина продолжает работать над согласованием меморандума с МВФ.

Украина продолжает работать над согласованием обновленного меморандума с Международным валютным фондом по результатам работы сентябрьской миссии МВФ в Киеве.

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Об этом сообщила журналистам первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

«Переговоры идут нормально и в том ключе, в котором должны идти. Ничего негативного нет - мы продолжаем работать, настроены ускориться с обеих сторон и как можно скорее достигнуть полного понимания и согласования всех позиций меморандума», - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что этот процесс никогда не был легким, так как меморандум подписывают 4 представителя украинской власти и представители руководства Фонда, и вопросы меморандума касаются многих сфер.

«Мы как Национальный банк верим, что достигнем договоренностей как можно быстрее и будем работать дальше», - добавила Рожкова.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве с 6 по 19 сентября. В день отъезда миссии глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне заявил, что Фонд продолжит переговоры с украинским правительством.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года.

В Национальном банке прогнозировали получение в этом году от МВФ 1,9 млрд долл.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

На прошлой неделе глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что правительство достигло принципиальной договоренности с МВФ о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года, однако темп роста цены пока обсуждается.