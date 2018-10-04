Украине придется сократить расходы госбюджета без продолжения сотрудничества с МВФ - Всемирный банк

До конца года Украине на погашение дефицита госбюджета и обслуживание долгов может понадобиться до 3,7 млрд долларов.

Украина будет вынуждена пойти на сокращение расходной части государственного бюджета на 2018 год в случае, если ей не удастся улучшить ситуацию с выполнением доходной части, а также без поддержки Международного валютного фонда.

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Об этом во время презентации экономического прогноза для Украины заявила экономист Всемирного банка по делам Украины Анастасия Головач.

«Хотя определенное улучшение выполнения доходной части бюджета в течение второй половины года дает определенные надежды на то, что таргетированный показатель дефицита бюджета будет выполнен в 2018 году, мы все равно не исключаем, что правительству придется осуществлять дополнительные меры по уменьшению расходной части под конец года», - сказала она.

По её словам, изначально Всемирный банк указывал на свои опасения относительно выполнения доходной части госбюджета на 2018 год в части поступлений от налога на добавленную стоимость, единого социального взноса и акцизов.

В течение года эти опасения оправдали себя, однако в июле-августе ситуация улучшилась.

Однако без значительного улучшения выполнения доходный части бюджета и без внешней поддержки Украина будет вынуждена либо выходить на внутренний рынок для получения кредитных средств, либо сократить расходную часть госбюджета.

По словам Головач, до конца года Украине на погашение дефицита госбюджета и обслуживание долгов может понадобиться до 3,7 млрд долларов.

«Украине до конца года нужно будет профинансировать дефицит бюджета, если будут на это ресурсы, а также профинансировать погашение внутреннего долга. Это приблизительно 3,7 млрд долларов, включая дефицит и погашение долгов. При условии, когда внешние рынки для Украины закрыты, эти ресурсы она будет привлекать на внутреннем рынке или сокращать расходную часть бюджета», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины за январь-август 2018 года выполнен с профицитом на уровне 11,798 млрд грн, что в 3,3 раза ниже профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 38,470 млрд грн.

Сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом на уровне 34,356 млрд грн, что в 2 раза ниже показателя годом ранее в размере 68,646 млрд грн.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.