Местные власти хранят на депозитах в госбанках 15 миллиардов

В Госказначействе рассказали, что сейчас на счетах местных бюджетов и распорядителей бюджетных средств местных бюджетов находится 71 млрд грн.

В государственных банках Украины на счетах местных властей находится около 15 млрд грн.

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Об этом на селекторном совещании с регионами по готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз, передает Liga.net.

По ее словам, сейчас на счетах местных бюджетов и распорядителей бюджетных средств местных бюджетов находится 71 млрд грн.

Это средства, которые учтены на счетах органов Казначейства. Кроме того, местные бюджеты согласно Бюджетному кодексу имеют размещенные средства на депозитных счетах в государственных банках. "По состоянию на 1 октября такая сумма составляет около 15 млрд грн", - отметила глава Госказначейства.

Слюз добавила, что деньги с депозитов должны быть возвращены на счета местных властей до 20 декабря.

Напомним, Национальный банк Украины разрешил органам местного самоуправления размещать гособлигации на фондовых биржах с использованием расчетов по принципу "поставка ценных бумаг без оплаты".