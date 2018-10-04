«ПриватБанк» предупредил о перебоях в работе своих онлайн-сервисов

Это связано с аварией у крупнейших провайдеров сети.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» предупредил о возможных временных перебоях в работе своих онлайн-сервисов и веб сайта из-за аварии линий связи в Германии, затронувшей сети крупнейших украинских провайдеров интернета - компаний «Укртелеком» и DataGroup.

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Как сообщила пресс-служба банка, факт аварии сегодня, 4 октября, с 17-15 подтвердили операторы передачи данных.

Отмечается, что провайдеры связи планируют устранить последствия аварии каналов в течение ближайшего часа.

Также сообщается, что специалисты банка ведут в экстренном режиме работу по подключению резервных каналов передачи данных.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.