Доллар дешевеет - Нацбанк значительно укрепил гривню

Официальный курс НБУ на 5 октября: 100 USD – 2817.5055 грн; 100 EUR – 3240.6948 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2817.5055 (4 октября – 2832.0055)

100 EUR – 3240.6948 (4 октября – 3270.4000)

В четверг, 4 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,13/28,16 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 11 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,39/32,43 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1808 грн/долл.