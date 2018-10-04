«Укрпошта» выплатила более $8 миллионов по кредитам банка сына Януковича

В ходе переговоров с кредиторами сумма погашения задолженности была уменьшена на 1,8 млн долл.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» выплатила финансовые обязательства в размере 8,4 млн долл. по кредиту, предоставленному "Всеукраинским банком развития", ранее принадлежавшим Александру Януковичу - cыну экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила пресс-служба оператора со ссылкой на генерального директора компании Игоря Смелянского.

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Согласно сообщению, «Укрпошта» выплатила 8,4 млн долл. по кредитам, полученным в 2013 году у "Всеукраинского банка развития". При этом, в ходе переговоров с кредиторами сумма погашения задолженности была уменьшена на 1,8 млн долл, а оператор добился дисконта размером почти в 20%.

«Укрпошта» отвечает по всем взятым финансовым обязательствам перед кредиторами и партнерами. Компания окончательно выплатила финансовые обязательства «предшественников», подтвердила статус платежеспособности и сейчас нет просроченных выплат по кредитным обязательствам», - сказал Смелянский.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года «Укрпошта» сообщила о планах реструктуризировать задолженность в размере около 8,5 млн долл. по двум кредитам, привлеченным у принадлежащего ранее Александру Януковичу "Всеукраинского банка развития" (ВБР).

В декабре 2013 года компания заключила два кредитных соглашения с ВБР на 14,7 млн долл. и 8,1 млн долл. соответственно, сумма обязательств по которым на середину прошлого года составляла, соответственно, 4,5 млн долл. и 4 млн долл. Согласно условиям, срок действия договора – до конца 2018 года.

В связи с применением Советом ЕС санкций к Александру Януковичу, в частности, замораживанием активов, в ноябре 2014 года Национальный банк принял решение об отнесении ВБР к категории проблемных. В настоящее время банк находится в процедуре ликвидации.

Кредитные договора «Укрпошты» с ВБР несколько раз выставлялись в системе государственных электронных торгов Prozorro единым лотом по начальной цене в 239 млн грн, которая затем была снижена до 167,5 млн грн. Однако торги были признаны несостоявшимися.