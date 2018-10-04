Экономический рост в Украине ускорился благодаря раннему сбору урожая – Всемирный банк

До конца года этот эффект будет нивелирован, поэтому по итогам всего 2018 года рост ВВП составит 3,3%, а не 3,5%, как ранее прогнозировал банк.

Рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале этого года до показателя 3,8% вызван аномально ранним сбором урожая, но до конца года этот эффект будет нивелирован, поэтому по итогам всего 2018 года рост ВВП составит 3,3%, а не 3,5%, как ранее прогнозировал банк.

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Об этом во время презентации экономического прогноза для Украины заявила экономист Всемирного банка по делам Украины Анастасия Головач.

«Экономический рост в Украине ускорился в первом полугодии 2018 года до 3,5%. И это выше, чем начальные ожидания. Произошло это за счет того, что во втором квартале экономика выросла на 3,8%, и основной природой этого роста был аномально ранний урожай. Поэтому мы в целом ожидаем, что эффект от этого фактора будет в какой-то мере нивелирован во второй половине года, и рост ВВП в 2018 году будет 3,3%», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в апреле Всемирный банк прогнозировал рост реального ВВП Украины в 2018 году на 3,5%, что соответствует прежним прогнозам, обнародованным в октябре 2017 года.