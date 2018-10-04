"ПриватБанк" возобновил работу своего сайта и веб-сервисов

Работа возобновлена после аварии сети передачи данных крупнейших украинских провайдеров интернета.

Специалисты "ПриватБанка" восстановили стабильную работу сайта банка и веб-сервисов после аварии сети глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров интернета - компаний "Укртелеком" и DataGroup.

Как сообщила пресс-служба банка, благодаря нестандартным решениям и созданию нового резервного канала передачи данных ИТ-департамент банка в кратчайшие сроки обеспечил стабильное функционирование онлайн-сервисов.

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Как сообщалось, сегодня с 17:15 из-за аварии линий связи в Германии и перебоем с передачей данных, клиенты "ПриватБанка" могли столкнуться с временными перебоями доступа к сайту банка и онлайн-сервисам.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.