В Раде объяснили, почему в бюджете-2015 нет нормы об ограничении депутатских зарплат

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Аппарата ВР, сделанном в связи с появлением в некоторых СМИ сообщений о том, что в законе о Госбюджете на этот год исчезли нормы о введении ограничений начисления заработных плат народным депутатам и членам Кабинета министров.

«Отмечаем, что отмена широкого круга льгот и выплат отдельным категориям лиц предусмотрено Законом Украины «О внесении изменений и признании утратившими действие некоторых законодательных актов Украины» (опубликованный в газете «Голос Украины» от 31.12.2014 № 254)», - заявляют в ВР.

Как отмечается в разъяснении, заключительными положениями (п.10) данного Закона предусмотрено, что в 2015 году максимальный месячный размер заработной платы (денежного обеспечения) народных депутатов Украины, членов Кабинета министру Украины, прокуроров, работников государственных органов (кроме Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции) и других бюджетных учреждений, работников Национального банка Украины, судейского вознаграждения будут ограничиваться семью размерами минимальной заработной платы, а при сокращении численности работников - 10 размерами минимальной заработной платы (выплата помощи по временной нетрудоспособности, помощи для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата времени ежегодного отпуска не учитываются в отмеченном максимальном размере).

Также сообщается, что в соответствии со статьями 95, 96 Конституции Украины предметом регулирования закона Украины о Государственном бюджете Украины являются установление доходов и расходов на общие общественные потребности. Конституционный Суд Украины в 2008 году своим решением запретил вносить законом о Государственном бюджете изменения в другие законы.

«Поэтому отсутствие в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» норм об ограничении заработных плат высокопоставленных должностных лиц соответствует требованиям действующего законодательства», - говорится в разъяснении.