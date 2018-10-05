Рост экономики Украины в этом году превысит 3% - Кубив

Первый вице-премьер отметил, что рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2018 года превысит показатель 3%.

Рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2018 года превысит показатель 3%.

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Об этом во время Часа правительства в Верховной Раде заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"Прогноз остается позитивным, и по итогам года рост ВВП составит более 3%. Что более важно, это не спекулятивный разогрев экономики, это реальный экономический рост – растет украинская промышленность", - сказал он.

По его словам, рост промышленного производства в стране за январь-август составил 2,2%, химическое производство выросло на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, автомобилестроение – на 17,2%.

Кубив отметил, что рост экспорта украинских товаров продолжается последние 19 месяцев, а по итогам семи месяцев этого года экспорт украинских товаров составил 26 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,2% при инфляции 11%, Всемирный банк - 3,3% при инфляции 10%.